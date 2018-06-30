В Житомире полиция расследует факт жестокого обращения с животными в отношении мужчины, стрелявшего в собаку

Видео этого факта очевидцы происшествия распространили в социальных сетях.

В Житомире правоохранители разыскали мужчину, который на одной из улиц города стрелял в собаку.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Видео этого факта очевидцы происшествия распространили в социальных сетях.

Читайте такжеВ Днепре зоозащитники провели акцию за цирки без животных (фото)

"Информирую, что полицией Житомира в ходе проверки зарегистрированного сообщения о жестоком обращении с животными установлена личность мужчины, который стрелял 18 июня вечером в собаку на одной из улиц областного центра. Сейчас он опрошен и вину свою признает. Продолжаются проверочные действия для привлечения мужчины к ответственности", - написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Злоумышленник является жителем Житомирского района, 1972 года рождения.

Обстоятельства этого происшествия устанавливаются.