На Винничине селяне спасли маленьких аистов, которые в результате непогоды потеряли дом (видео)

У одного птенца было повреждено крыло, его отвезли к ветеринару и наложили гипс.

В Винницкой области ураган повалил дерево, на котором было гнездо аистов. Троих маленьких птенцов, которые остались без дома, спасали селяне. Читайте такжеБританская полиция спасла 82 чихуахуа из заброшенного дома (фото) Маленьких аистов на своем огороде заметила одна из жительниц Винницкой области, говорится в сюжете ТСН. Один птенец в результате падения погиб. У другого птенца было повреждено крыло, его отвезли к ветеринару и наложили гипс. После того как птенцам была оказана помощь, селяне планировали отнести их в зоопарк, где о них могли позаботиться. Однако появились родители аистят, которые приняли птенцов к себе. Сейчас селяне помогают свести аистам новое гнездо. Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине обесточены 204 населенных пункта, объявлено штормовое предупреждение.

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