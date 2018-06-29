На Житомирщине экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Гуйва
Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Гуйва, в городе Адрушивка Житомирской области.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Житомирской области.
«В Андрушивке установлен факт гибели значительного количества рыбы в р. Гуйва вблизи очистных сооружений ГП «Коростышевский спиртовой комбинат», - говорится в сообщении.
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Экологи отобрали пробы воды, а представители Житомирского рыбоохранного патруля подсчитали количество погибшей рыбы. О факте гибели рыбы сообщено в Андрушивский отдел полиции.
Специалисты выясняются причины гибели рыбы.