Во Флориде заживо сгорели 43 аллигатора, уникальный белый аллигатор исчез (видео)

Известно лишь о десяти белых аллигаторах в мире, поэтому незаметно продать уникальную рептилию стоимостью 100 тысяч долларов будет невозможно.

В американском штате Флорида в питомнике с рептилиями Animal Crossings пожар унес жизнь 43 аллигаторов, а уникальный и знаменитый обитатель питомника - белый аллигатор - исчез. Об этом сообщили владельцы питомника и местная полиция в Facebook.

Как передает ТСН, в полиции считают, что аллигатора с белой чешуей и голубыми глазами похитили, а пожар устроили, чтобы замести следы. Рептилию звали Снежок, а его необычный окрас обусловлен лейкизмом.

Хозяин животного уверен, что преступники не смогут продать Снежка, хоть его стоимость и составляет около 100 тысяч долларов. Ученые со всего мира знают только о десяти белых аллигаторах.

Хозяин Снежка опасается, что, не сумев продать аллигатора, преступники или убьют животное, или выпустят его в водоем, где тому грозит гибель.

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Владелец питомника показывал Снежка во время детских экскурсий, рассказывая на его примере о причинах школьной травли. "Я говорил: "Посмотрите, мы все разные". Вы смотрите на Снежка и говорите, что он крутой, но я готов заключить пари, что другие аллигаторы смотрят на него и считают, что он отвратителен", - говорил он местному изданию Daily Commercial.

Инцидент был квалифицирован как поджог, жестокое обращение с животными и кража со взломом. Владельцы питомника Робби и Стивен Кеге попросили 42 тысячи своих подписчиков о помощи в распространении информации и поиске преступников.

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