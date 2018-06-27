Организация PETA утверждает, что Gucci стал одним из 330 брендов, которые присоединились к акции.

Продолжая идти по тропе сознательного потребления, вслед за отказом от натурального меха итальянский модный Дом Gucci заявил об отказе от ангорской шерсти.

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Организация PETA утверждает, что Gucci стал одним из 330 брендов, которые присоединились к акции. В список также входят: Calvin Klein, Ralph Lauren, Asos, Anthropologie, BCBG Max Azria и Gap. Кроме того, представители PETA заявили во вторник, что группа призывает концерн Kering запретить ангорскую шерсть во всех дочерних компаниях, пишет fw-daily.com.

По информации PETA, 90% ангорской шерсти поступает из Китая, где нет штрафов за жестокое обращение с животными на фермах и нет стандартов лечения животных. Когда вы покупаете свитер, шляпу или другой продукт, содержащий ангорскую шерсть, скорее всего, эта шерсть из Китая, даже если вещь была пошита в другой стране.