Спасение на пляже солнечной Флориды: на берег выбросились несколько ламантинов (видео)

На помощь ламантинам пришли десятки зоозащитников и просто неравнодушных.

Спасение на пляже солнечной Флориды. Десятки людей сплотились ради больших водных млекопитающих, попавших в беду. Читайте такжеУ побережья Флориды ламантин случайно нацепил на себя спасательный жилет (видео) Этот бедняга выбросился на берег и не имел шансов на спасение. Однако на помощь ламантинам пришли десятки зоозащитников и просто неравнодушных. Чтобы оттянуть морского великана в воду, смастерили носилки. Всего в природную среду удалось вернуть трех животных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter