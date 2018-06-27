Спасение на пляже солнечной Флориды: на берег выбросились несколько ламантинов (видео)
14:43, 27 июня 2018Спасение видов
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На помощь ламантинам пришли десятки зоозащитников и просто неравнодушных.
Во Флориде спасли ламантинов, которые выбросились на берег
Спасение на пляже солнечной Флориды. Десятки людей сплотились ради больших водных млекопитающих, попавших в беду.
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Этот бедняга выбросился на берег и не имел шансов на спасение.
Однако на помощь ламантинам пришли десятки зоозащитников и просто неравнодушных. Чтобы оттянуть морского великана в воду, смастерили носилки.
Всего в природную среду удалось вернуть трех животных.
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