Спасение на пляже солнечной Флориды: на берег выбросились несколько ламантинов (видео)

14:43, 27 июня 2018
Спасение видов
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Этот бедняга выбросился на берег и не имел шансов на спасение.

Однако на помощь ламантинам пришли десятки зоозащитников и просто неравнодушных. Чтобы оттянуть морского великана в воду, смастерили носилки.

Всего в природную среду удалось вернуть трех животных. 

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Теги: #спасение ламантинов