Экологи в Кении начали "операцию" по перемещению носорогов (фоторепортаж)
20:22, 26 июня 2018Спасение видов
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Ученые планируют переместить 14 черных носорогов.
Служба охраны дикой природы Кении начала транслокацию 14 черных носорогов из национальных парков Найроби и Национального озера Накуру в святилище носорогов Национального парка Цаво.
KWS говорит, что это часть более широкого плана в партнерстве с фондом Wild Wide для природы Кении (WWF-K), чтобы создать более безопасное пространство с подходящей средой обитания для носорогов, сообщает The Star.
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Это происходит на фоне общественного протеста против строительства Стандартной калибровочной железной дороги через Национальный парк Найроби.
Предприятие, которое было начато сегодня, займет около трех недель.
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