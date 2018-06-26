Экологи в Кении начали "операцию" по перемещению носорогов (фоторепортаж)

Ученые планируют переместить 14 черных носорогов.

Служба охраны дикой природы Кении начала транслокацию 14 черных носорогов из национальных парков Найроби и Национального озера Накуру в святилище носорогов Национального парка Цаво.

KWS говорит, что это часть более широкого плана в партнерстве с фондом Wild Wide для природы Кении (WWF-K), чтобы создать более безопасное пространство с подходящей средой обитания для носорогов, сообщает The Star.

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Это происходит на фоне общественного протеста против строительства Стандартной калибровочной железной дороги через Национальный парк Найроби.

Предприятие, которое было начато сегодня, займет около трех недель.