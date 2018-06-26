Гнездо крикливого зуйка может сорвать крупнейший музыкальный фестиваль Канады

По словам биолога, если сдвинуть гнездо на несколько футов, самка может отказаться от своих яиц.

Подготовку к крупнейшему музыкальному фестивалю Канады Bluesfest приостановили из-за птицы, которая обустроила на площадке свое гнездо.

Об этом сообщает CBC News.

Гнездо обнаружили работники Bluesfest во время установки главной сцены фестиваля. Птица, из-за которой фестиваль оказался под угрозой - это крикливый зуёк. Она свила гнездо и охраняет в нем 4 яйца. Данный вид находится под охраной правительства Канады, и гнездо нельзя трогать без федерального разрешения.

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"Должен сказать, это одна из сложнейших проблем, с которой мы сталкивались за последнее время", - отметил исполнительный директор фестиваля Марк Монахан.

По словам биолога Карлтонского университета Майкла Рунтца, если сдвинуть гнездо на несколько футов, самка может отказаться от своих яиц. Чтобы из яиц крикливого зуйка вылупились птенцы требуется от 24 до 28 дней, вскоре после чего она смогут самостоятельно летать.

Фестиваль должен начаться 5 июля. Хэдлайнерами выступают Foo Fighters и Шон Мендес.

Сотрудники фестиваля оградили территорию, где находится гнездо птички и выставили дополнительную охрану, чтобы никто его не потревожил. Тем временем, организаторы определили несколько мест, куда можно перенести гнездо и надеются получить разрешение правительства.

Bluesfest organizers say they’re still waiting to hear from Environment Canada whether they can move the killdeer eggs on the festival site. #ottnewspic.twitter.com/iSbruV1Wbd — Marc-André Cossette (@MarcCossette) June 25, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее в немецком городе Хильдбургхаузен (федеральная земля Тюрингия на востоке страны) запретили проведение крупнейшего рок-фестиваля правых радикалов, запланированного на 8-9 июня 2018 года. Но не из-за неонацистской направленности мероприятия, а из природоохранных соображений.

Справка. Крикливый зуёк - вид птиц из семейства ржанковых. Она гнездится в Северной, Центральной и на севере Южной Америки. Самка кладет в ямку на земле чаще 4 яйца, высиживают которые обе родительских птицы примерно 4 недели. Молодые птицы появляются на свет зрячими и покрытыми пухом, уже через несколько часов они покидают гнездо в поисках корма. Тем не менее, родители заботятся о них, пока те не научатся летать.