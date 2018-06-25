В Нидерландах произошла масштабная утечка нефти, поразившая сотни птиц (фото, видео)

Волонтеры собрались на площади, чтобы помочь очистить их.

Сотни лебедей, бакланов, гусей и чаек попали в разлив нефти после того, как танкер врезался в причал в порту Роттердама - крупнейшем порту Европы.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на BBC.

Корпус танкера Bow Jubail разбился, разлив 220 тонн нефти в гавань. Чиновники попытались сдержать разлив, а спасатели были перегружены количеством зараженных птиц.

Волонтеры собрались на площади, чтобы помочь очистить их. В воскресенье сотни птиц, покрытых нефтью, доставили в приюты для диких животных в Роттердаме, Гааге и Хук-ван-Холланд. Власть создала центр помощи на автостоянке в Мааслуиси.

Nog een paar foto's vanaf de opvanglocatie in #Maassluis#Zwanenpic.twitter.com/ELRTsqP42l — van Det Фотографии | infra in beeld | (@OliviervanDet) June 24, 2018

"Лебеди - довольно крупные птицы. Им нужно много места и много людей", - сказала пресс-секретарь центра Елске Тен Хаве.

По меньшей мере 800 птиц были заражены в радиусе 10 км, говорится в сообщениях. Сотни до сих пор находятся в воде.

Forse olielekkage na aanvaring schip vs steiger.. 200 ton stookolie in het water #3e#petroleumhavenpic.twitter.com/uFNwnHA2iG — van Det Фотографии | infra in beeld | (@OliviervanDet) June 23, 2018

"Я еще не видел лебедя, не пораженного нефтью. Это настоящая катастрофа", - сказал советник центра Клод Вельтер.

Капитан порта заявил, что не помнит разлива такого масштаба за последнее десятилетие: "Роттердам был чистой гаванью до субботы, и мы хотим, чтобы так и оставалось".