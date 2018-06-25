Массовая гибель пчел на Днепропетровщине: исследования обнаружили химическое вещество в пробах

В результате лабораторного исследования образцов погибших пчел и сельскохозяйственных культур обнаружено химическое вещество – лямбда-цигалотрин.

Лабораторные исследования выявили инсектицид в пробах погибших пчел на Днепропетровщине.

Об этом сообщили "Радио Свобода" в главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области в ответе на информационный запрос.

По данным ведомства, по состоянию на 20 июня в ведомство с жалобой на массовую гибель пчел обратилось пятеро пасечников, два случая уже исследованы.

Как проинформировали в управлении, в Петропавловском районе в результате лабораторного исследования образцов погибших пчел и сельскохозяйственных культур обнаружено химическое вещество – лямбда-цигалотрин. Как пояснили в ведомстве, это действующее вещество входит в состав инсектицидов – химических препаратов для уничтожения вредных насекомых, имеет широкий спектр действия и является достаточно распространенным в Украине.

«Не все пострадавшие сделали лабораторные исследования, ведь они довольно дорогие. Один из пчеловодов заказал такой анализ и оплатил. Поэтому нельзя сказать, что это – причина гибели пчелосемей во всех случаях», – сказали в ведомстве. Там также пояснили, что теперь результаты лабораторного исследования могут стать доказательством в суде.

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В то же время в управлении проинформировали, что исследование образцов, отобранных в Криворожском районе, где произошла массовая гибель пчел, пока ничего не обнаружили.

Между тем на днях в Криничанском районе заявили о новом массовом море пчел, в результате которого погибло 450 пчелосемей.

В конце мая в Днепропетровской области началась массовая гибель пчел. Больше всего пострадали пасечники Криворожского района: там речь идет о гибели пчел в около полутысячи пасечников, убытки оценивают в миллионы гривень. Кроме того, мор зафиксирован в Павлоградском, Петропавловском и Межовском районах. Пчеловоды обвиняют близлежащие агропредприятия, которые, по их словам, обрабатывают поля высокотоксичными препаратами.

Полиция открыла уголовные производства по статье 247 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о защите растений).

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС запретили использование вредных для пчел инсектицидов.