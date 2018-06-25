В частном зверинце Венгрии родились четверо белых тигрят (видео)
12:55, 25 июня 2018Спасение видов
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Зоологи говорят - тигрята хорошо едят, активны, и уже вскоре их будут приучать к твердой пище.
В частном зверинце Венгрии родились сразу четверо белых бенгальских тигрят
В частном зверинце Венгрии родились белые тигрята. Три девочки и мальчик появились на свет два месяца назад, но к журналистам их выпустили только сейчас.
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Малышами занимаются люди, ведь молодая мама-тигрица, которой всего четыре с половиной года, сама позаботиться о них пока не может.
Зоологи говорят - тигрята хорошо едят, активны, и уже вскоре их будут приучать к твердой пище.
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