В частном зверинце Венгрии родились четверо белых тигрят (видео)

Зоологи говорят - тигрята хорошо едят, активны, и уже вскоре их будут приучать к твердой пище.

В частном зверинце Венгрии родились белые тигрята. Три девочки и мальчик появились на свет два месяца назад, но к журналистам их выпустили только сейчас.

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Малышами занимаются люди, ведь молодая мама-тигрица, которой всего четыре с половиной года, сама позаботиться о них пока не может.

Зоологи говорят - тигрята хорошо едят, активны, и уже вскоре их будут приучать к твердой пище.