Дикие кошки в Австралии убивают более миллиона рептилий ежедневно - исследование

В среднем каждая кошка убивает 225 рептилий на год. Ученые обнаружили у кошек много примеров переедания ящерицами, с рекордом 40 ящериц в одном желудке кошки.

Дикие коты убивают в Австралии более миллиона рептилий ежедневно, это угрожает существованию многих видов, свидетельствует новое исследование ученых из университета Чарльза Дарвина.

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Коты уничтожили целые популяции некоторых животных в Австралии после того, как были завезены европейскими поселенцами два века назад, передает радио Свобода. Усилия стерилизовать многочисленную популяцию до сих пор не дали результата.

Новые выводы основаны на более чем 10 тыс. образцов питания хищников, собранных биологами по всей стране. В целом около 650 млн ящериц и змей становятся жертвами диких и домашних кошек ежегодно, определили авторы исследования.

«В среднем каждая одичавшая кошка убивает 225 рептилий на год. Мы нашли у кошек много примеров переедание ящерицами, с рекордом 40 отдельных ящериц в одном желудке кошки», – говорит ведущий исследователь Джон Войнарски из университета Чарльза Дарвина, добавив, что дикие кошки потребляют больше рептилий в Австралии, чем в США или Европе.

Исследование, опубликованное в журнале Wildlife Research, показало, что коты уничтожили 250 различных видов рептилий, из них 11 видов, находящихся под угрозой исчезновения. Дикие кошки в Австралии также считаются главными виновниками высоких темпов вымирания млекопитающих в стране.

Правительство Австралии выделило более 30 млн австралийских долларов ($23 млн) на проекты, направленные на уменьшение влияния диких кошек. Австралийская организация по охране дикой природы в прошлом месяце закончила 44-километровый электрифицированный забор, чтобы создать в пустыне зону, свободную от котов площадью почти 9400 га. Впоследствии защищенная площадь будет увеличена до 100 тыс. га, и это позволит повторно разводить редких животных, которые попали на грань вымирания из-за действий хищников.