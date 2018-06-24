Китайским ученым удалось увеличить популяцию редких панд (видео)

За 60 лет, как китайские ученые открыли редкую Цинлинскую панду, популяция этих мишек увеличилась и уже сейчас насчитывается 345 этих животных.

Популяцию редких Цинлинських панд удалось увеличить китайским ученым.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

За 60 лет, как китайские ученые открыли редкую Цинлинскую панду, популяция этих мишек увеличилась и уже сейчас насчитывается 345 этих животных.

Читайте такжеВ Китае детеныши панды устроили милые игры со снегом (видео)

Все благодаря тому, что в провинции Шаньси, где живет этот подвид, было построено несколько исследовательских центров, которые помогают пандам размножаться, а потом отпускают молодняк в дикую природу.

Цинлинская панда немного меньше обычной и имеет коричнево-белую окраску. Обитают эти мишки на высоте более полутора километра в горах Центрального Китая.