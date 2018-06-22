Автобус в Польше попал в ДТП из-за косули (видео)

Пострадало шесть человек. С легкими травмами их отвезли в больницу.

В Польше автобус попал в дорожную аварию, избегая столкновение с дикой козой.

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Авария произошла в пять утра, в автобусе находилось 9 пассажиров, говорится в сюжете ТСН. Водитель, перед автобусом которого выскочила косуля, резко вывернул руль, чтобы ее объехать, но не справился с управлением и слетел в ров.

Пострадало шесть человек. С легкими травмами их отвезли в больницу.