Автобус в Польше попал в ДТП из-за косули (видео)

20:04, 22 июня 2018
Спасение видов
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Авария произошла в пять утра, в автобусе находилось 9 пассажиров, говорится в сюжете ТСН. Водитель, перед автобусом которого выскочила косуля, резко вывернул руль, чтобы ее объехать, но не справился с управлением и слетел в ров.

Пострадало шесть человек. С легкими травмами их отвезли в больницу.

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Теги: #Польша#ДТП#животное