Сила интернета: за сутки найденного в Киеве попугая Жако вернули хозяевам (видео, фото)

14:00, 22 июня 2018
Спасение видов
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Попугай Жако сбежал из дома два месяца назад / Фото facebook.com/bogdana.yusipovich

Как говорится в сюжете ТСН, большой серый попугай вида Жако прилетел на двор к мужчине 20 июня. Его дочь решила помочь найти хозяев птицы и разместила пост в соцсети. История получила огласку и о птице даже рассказали по телевидению.

Сейчас птицу уже вернули хозяевам / Фото facebook.com/bogdana.yusipovich

После этого звонки от потенциальных хозяев буквально посыпались. И не удивительно, ведь птицы вида Жако не из дешевых - стоят около 25 тысяч гривень. При этом Жако считаются одними из самых умных птиц и являются довольно редкими.

21 июня таки удалось найти настоящих хозяев птицы - по номеру на кольце, закрепленном на лапке. Оказалось, что попугая зовут Куколка и он сбежал из дома еще два месяца назад.

Уже потом настоящая хозяйка птицы призналась, что сама бывает в соцсетях изредка, а о том, что ее любимца нашл, ей рассказал соседский мальчик. Сейчас попугай уже вернулся домой, где его планируют отходить после двухмесячного путешествия и в дальнейшем оберегать более внимательно.

Как сообщал УНИАН, также в июне киевлян растрогала история спасения во время пожара попугая Кеши.

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