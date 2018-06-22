Сила интернета: за сутки найденного в Киеве попугая Жако вернули хозяевам (видео, фото)

Оказалось, что птица исчезла из дома еще два месяца назад, и теперь вернулась к хозяевам.

В Киеве с помощью соцсетей за сутки удалось найти хозяев большого попугая вида Жако, который залетел на двор киевлян 20 июня.

Как говорится в сюжете ТСН, большой серый попугай вида Жако прилетел на двор к мужчине 20 июня. Его дочь решила помочь найти хозяев птицы и разместила пост в соцсети. История получила огласку и о птице даже рассказали по телевидению.

После этого звонки от потенциальных хозяев буквально посыпались. И не удивительно, ведь птицы вида Жако не из дешевых - стоят около 25 тысяч гривень. При этом Жако считаются одними из самых умных птиц и являются довольно редкими.

21 июня таки удалось найти настоящих хозяев птицы - по номеру на кольце, закрепленном на лапке. Оказалось, что попугая зовут Куколка и он сбежал из дома еще два месяца назад.

Уже потом настоящая хозяйка птицы призналась, что сама бывает в соцсетях изредка, а о том, что ее любимца нашл, ей рассказал соседский мальчик. Сейчас попугай уже вернулся домой, где его планируют отходить после двухмесячного путешествия и в дальнейшем оберегать более внимательно.

Как сообщал УНИАН, также в июне киевлян растрогала история спасения во время пожара попугая Кеши.