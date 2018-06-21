Украинские пчеловоды бьют тревогу из-за массового отравления пчел (видео)

В отличие от прошлого года, когда на отравления пчел жаловались в шести областях Украины, в этом году об этом заговорили пчеловоды по всей стране.

В Украине массово гибнут пчелы. Пчеловоды убеждены: это через дешевые ядовитые пестициды, которыми обрабатывают поля фермеры, пишет DW. Читайте такжеПчелы перестают жужжать из-за пестицидов - ученые В отличие от прошлого года, когда на отравления пчел жаловались в шести областях Украины, в этом году об этом заговорили пчеловоды по всей стране. Особенно значительные потери на Днепропетровщине, где погибли от 5 до 15 тысяч пчелинных семейств.

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