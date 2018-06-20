Столичный зоопарк готовится выпустить на волю редких черных аистов (видео)

19:38, 20 июня 2018
Спасение видов
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Черные аисты занесены в Красную книгу \ zelenvsit.cx.ua

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Ученые надеются, что в почти естественных условиях птицы научатся летать, а главное - самостоятельно искать пищу.

Аистов поместили в новый дом у реки, где они будут учиться самостоятельно искать пищу.

Аисты почти дикие, хотя и родились в зоопарке. Но один из птенцов ручной, поскольку только он родился, родители от него отказались. Орнитологи говорят, что если этот птенец не станет диким, то останется жить в центре, а двух других выпустят на волю.

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