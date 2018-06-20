Столичный зоопарк готовится выпустить на волю редких черных аистов (видео)
19:38, 20 июня 2018Спасение видов
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Чтобы выпустить трех редких черных аистов на волю из зоопарка их переправили в центр реабилитации диких животных, где они должны научиться летать и добывать пищу.
Черные аисты занесены в Красную книгу \ zelenvsit.cx.ua
Аисты родились в зоопарке в прошлом году. В Галицкий Центр реабилитации диких животных из Киева аистов привезли на перевоспитание.
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Ученые надеются, что в почти естественных условиях птицы научатся летать, а главное - самостоятельно искать пищу.
Аистов поместили в новый дом у реки, где они будут учиться самостоятельно искать пищу.
Аисты почти дикие, хотя и родились в зоопарке. Но один из птенцов ручной, поскольку только он родился, родители от него отказались. Орнитологи говорят, что если этот птенец не станет диким, то останется жить в центре, а двух других выпустят на волю.
Столичный зоопарк готовится выпустить на волю трех редких черных аистов
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