В Индии обезьяны спасли застрявшего в колодце леопарда (видео)

11:39, 20 июня 2018
Спасение видов
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Обезьяны заметили в колодце леопарда / Скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, хищник упал в колодец глубиной более 7 метров и застрял. Беднягу на дне разглядели обезьяны, сбежались и начали прыгать вокруг колодца. На странное поведение животных отреагировали посетители храма и сразу позвали спасателей. Через час леопарда с помощью лестницы смогли вытащить.

За спасением внимательно наблюдали и обезьяны. После того, как хищника вытащили из колодца, он бросился в джунгли.

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Теги: #Индия#обезьяны#леопард