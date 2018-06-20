В Индии обезьяны спасли застрявшего в колодце леопарда (видео)
11:39, 20 июня 2018Спасение видов
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После того, как хищника вытащили из колодца, он бросился в джунгли.
Обезьяны заметили в колодце леопарда / Скриншот видео ТСН
Близ храма в индийском городе Сикарь стая обезьян спасла леопарда.
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Как говорится в сюжете ТСН, хищник упал в колодец глубиной более 7 метров и застрял. Беднягу на дне разглядели обезьяны, сбежались и начали прыгать вокруг колодца. На странное поведение животных отреагировали посетители храма и сразу позвали спасателей. Через час леопарда с помощью лестницы смогли вытащить.
За спасением внимательно наблюдали и обезьяны. После того, как хищника вытащили из колодца, он бросился в джунгли.
В Индии обезьяны спасли из колодца леопарда
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