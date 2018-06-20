В Индии обезьяны спасли застрявшего в колодце леопарда (видео)

После того, как хищника вытащили из колодца, он бросился в джунгли.

Близ храма в индийском городе Сикарь стая обезьян спасла леопарда. Читайте такжеПобег из вольера: в США четверо бабуинов сговорились, чтобы сбежать от ученых Как говорится в сюжете ТСН, хищник упал в колодец глубиной более 7 метров и застрял. Беднягу на дне разглядели обезьяны, сбежались и начали прыгать вокруг колодца. На странное поведение животных отреагировали посетители храма и сразу позвали спасателей. Через час леопарда с помощью лестницы смогли вытащить. За спасением внимательно наблюдали и обезьяны. После того, как хищника вытащили из колодца, он бросился в джунгли.

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