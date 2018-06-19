Спасти Иннокентия: СМИ показали трогательную встречу спасенного из огня попугая с пожарными (видео)

Попугай Кеша уже оправился после пережитого и во второйраз встретился с огнеборцами, которые, рискуя собственной жизнью, спасали его.

Попугай корела Иннокентий едва не погиб во время пожара на столичной Борщаговке 14 июня, напоминают в сюжете ТСН.

Пожарные, которые приехали тушить пожар в многоэтажке, в квартире людей не нашли. Однако услышав крики птицы, отыскали ее, и не смотря на истерику и сопротивление, вытащили из дыма.

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Теперь попугай Кеша уже оправился и во второй раз встретился с огнеборцами, которые, рискуя собственной жизнью, спасали его. Птица уже снова начала есть и чирикает, однако до сих пор не разговаривает. Напоминает о пережитом пожар и копоть на перьях - светло желтый попугай теперь имеет серый оттенок, как его природные предки.

Приехал к попугаю и пожарный Александр, которого во время спецоперации по спасению Кеша успел сильно покусать. Во время встречи птица как будто узнала своего спасителя и даже приняла из его рук любимое лакомство.

Тем временем владелица птицы уже написала письмо к руководству ГСЧСников с просьбой наградить их знаком отличия за спасение своего любимца.