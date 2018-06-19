В китайском сафари-парке произошло пополнение: родилась тройня экзотических лемуров (видео)
13:00, 19 июня 2018Спасение видов
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Малыши родились месяц назад, все это время провели под наблюдением врачей.
В китайском сафари-парке родилась тройня лемуров.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В китайском сафари-парке на публику вышли трое малышей-лемуров. Малыши родились месяц назад, все это время провели под наблюдением врачей.
Те пристально следили, чтобы лемуры набирали вес. За четыре недели те выросли почти втрое.
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