На глазах у изумленной публики: в Одессе дельфин родился прямо во время шоу (фото, видео)
17:00, 18 июня 2018Спасение видов
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Один из очевидцев снял ролик, на котором видно, как дельфин кружит по бассейну, а затем по воде расплываются темные пятна.
В одесском дельфинарии родился дельфин \ 048.ua
Зрители представления в дельфинарии Одессы стали свидетелями рождения детеныша дельфина.
Об этом сообщает местный портал 048.ua. Один из очевидцев снял ролик, на котором видно, как дельфин кружит по бассейну, а затем по воде расплываются темные пятна. Через некоторое время рядом с самкой появляется маленький дельфин.
О случившемся также было объявлено по громкой связи во время выступления. «На ваших глазах родилась новая жизнь», — отметила сотрудник дельфинария.
Животное родилось прямо во время представления \ 048.ua
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