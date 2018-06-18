На глазах у изумленной публики: в Одессе дельфин родился прямо во время шоу (фото, видео)

Один из очевидцев снял ролик, на котором видно, как дельфин кружит по бассейну, а затем по воде расплываются темные пятна.

Зрители представления в дельфинарии Одессы стали свидетелями рождения детеныша дельфина. Об этом сообщает местный портал 048.ua. Один из очевидцев снял ролик, на котором видно, как дельфин кружит по бассейну, а затем по воде расплываются темные пятна. Через некоторое время рядом с самкой появляется маленький дельфин. О случившемся также было объявлено по громкой связи во время выступления. «На ваших глазах родилась новая жизнь», — отметила сотрудник дельфинария.

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