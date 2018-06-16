Во Львове спасатели вытащили лису из заброшенного бассейна (видео)
19:18, 16 июня 2018Спасение видов
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Животное не могло самостоятельно выбраться из бассейна, поэтому мчсники вытащили его с помощью спасательной веревки.
Во Львове спасатели вытащили лису из заброшенного бассейна / фото pixabay.com
Львовские спасатели получили сообщение, что в заброшенном бассейне на территории парка Погулянка находится лиса.
Об этом передает Zaxid.net.
Животное упало в резервуар двухметровой глубины и оказался в угрожающем положении. Лису заметили дети, которые гуляли в парке. Именно они и сообщили спасателям о чрезвычайной ситуации.
Животное не могло самостоятельно выбраться из бассейна, поэтому мчсники вытащили его с помощью спасательной веревки. Процесс освобождения лисы зафиксировали на видео.
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