Во Львове спасатели вытащили лису из заброшенного бассейна (видео)

Животное не могло самостоятельно выбраться из бассейна, поэтому мчсники вытащили его с помощью спасательной веревки.

Львовские спасатели получили сообщение, что в заброшенном бассейне на территории парка Погулянка находится лиса.

Об этом передает Zaxid.net.

Животное упало в резервуар двухметровой глубины и оказался в угрожающем положении. Лису заметили дети, которые гуляли в парке. Именно они и сообщили спасателям о чрезвычайной ситуации.

Животное не могло самостоятельно выбраться из бассейна, поэтому мчсники вытащили его с помощью спасательной веревки. Процесс освобождения лисы зафиксировали на видео.