Вследствие неправильной обработки полей погибло 380 пчелиных семей.

На Тернопольщине в результате обработки полей ядохимикатами массово погибли пчелы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Тернопольской области на территории Буглівської сельского совета Лановецкого района к административной ответственности по ст. 83 Кодекса Украины об административных правонарушениях привлечены директора местного сельхозпредприятия, который осуществил обработку полей с нарушением ряда требований. Как следствие погибло 380 пчелиных семей.

Аграрий признал вину и согласился компенсировать ущерб.

По данным экоинспекции подобные случаи отравления пчел в последнее время являются систематическими, поскольку отдельные сельхозпроизводители и граждане, которые обрабатывают собственные огородные участки, не соблюдаются требования санитарных норм по времени проведения обработки, необходимости учета погодных условий, обязательности предупреждения населения о проведении обработки полей, использование препаратов безвредных для людей и окружающей среды.