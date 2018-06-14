В Киеве пожарные спасли от гибели попугая Кешу

Жительница квартиры в Святошинском районе Киева была безгранично благодарна спасателям за то, что заметили и спасли птицу.

Пожарные потушили огонь в квартире на бульваре Кольцова в Киеве. В задымленной квартире они заметили напуганного попугая Кешу и спасли его от гибели.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook. "Загорелся балкон на 7-м этаже многоэтажки. Прибыв на место происшествия, огнеборцы сразу поднялись в квартиру для разведки и тушения пожара. Войдя в квартиру, спасатели увидели беззащитного, едва заметного из-за задымления попугая, поэтому сразу взялись спасать испуганную птицу", - сообщает служба.

"Жительница квартиры, которая в момент пожара вышла в магазин, была несказанно благодарна пожарным за сохраненное имущество и спасенного, как она выразилась: «Любимца и полноценного члена семьи попугайчика Кеши». Более того - женщина передала спасателям письмо-благодарность за спасенного Кешу", - рассказали в ГСЧС, отметив, что шлют Кэше привет.

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