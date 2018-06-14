В бельгийском зоопарке родился жирафенок (видео)

Маленькую девочку назвали Твига.

В бельгийском зоопарке родился жирафенок.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Новый житель поселился в бельгийском зоопарке. Жирафенок родился в зверинце в пригороде Брюсселя.

Маленькую девочку назвали Твига, что переводится как "жираф" с суахили. Малыш уже смело исследует открытый вольер и не боится на долго отходить от мамы.