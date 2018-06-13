В пражском зоопарке на свет появились сразу три детеныша редкого черно-белого лемура (видео)

Черно-белый лемур крайне редко размножается в неволе, ведь самка может забеременеть только один день в год.

В пражском зоопарке на свет появились сразу три детеныша черно-белого лемура.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Черно-белый лемур крайне редко размножается в неволе, ведь самка может забеременеть только один день в год. Впрочем, зоологам удалось скрестить лемуров. Малышка родилась здоровой, и сейчас очень радует посетителей зверинца.

В Праге говорят, в зоопарках мира живет всего 88 таких лемуров. И в дикой природе они находятся на грани вымирания.