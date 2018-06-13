В пражском зоопарке на свет появились сразу три детеныша редкого черно-белого лемура (видео)
11:35, 13 июня 2018Спасение видов
53 0
Черно-белый лемур крайне редко размножается в неволе, ведь самка может забеременеть только один день в год.
В пражском зоопарке на свет появились сразу три детеныша черно-белого лемура.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ зоопарке Белграда родился бизон-альбинос (видео)
Черно-белый лемур крайне редко размножается в неволе, ведь самка может забеременеть только один день в год. Впрочем, зоологам удалось скрестить лемуров. Малышка родилась здоровой, и сейчас очень радует посетителей зверинца.
В Праге говорят, в зоопарках мира живет всего 88 таких лемуров. И в дикой природе они находятся на грани вымирания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter