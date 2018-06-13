В Кривом Роге водители остановили движение ради спасения птенца фазана (видео)

Птенец отстал от своего семейства и остался на проезжей части.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана, отбившегося от группы своих сородичей.

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Как сообщает местное издание «МОСТ-ДНЕПР», об этом рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

«Сегодня в городе Кривой Рог возле пожарной части семейство фазанов пыталось перейти дорогу. Один из птенцов не успел за мамой и остался на проезжей части. Водители остановили движение и помогли семье воссоединиться снова, тем самым спасли маленькую жизнь. Спасатели Днепра, которые ехали в пожарную часть Кривого Рога, стали свидетелями инцидента и благодарят спасителя за помощь птицам», - рассказала она.

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