Китаец поймал рыбу-мутанта с головой голубя (видео)
15:30, 12 июня 2018Спасение видов
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В итоге мужчина пожалел пойманную странную рыбу и выпустил ее обратно в реку.
скриншот видео
В китайском городе Гуйан местный рыбак поймал крупненькую рыбу с головой голубя.
Свой необычный улов он снял на видео, сообщает The Mirror.
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Удивленные свидетели также начали фотографировать рыбу-мутанта на смартфоны, пока она задыхалась без воды.
Предполагается, что китаец выловил Белого амура - пресноводную рыбу. которая водится в Азии и Северной Америке.
Но в итоге мужчина пожалел пойманную странную рыбу и выпустил ее обратно в реку.
Видео: mahathe hasan
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