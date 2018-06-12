Китаец поймал рыбу-мутанта с головой голубя (видео)

В итоге мужчина пожалел пойманную странную рыбу и выпустил ее обратно в реку.

В китайском городе Гуйан местный рыбак поймал крупненькую рыбу с головой голубя. Свой необычный улов он снял на видео, сообщает The Mirror. Читайте такжеЧетыре ушка и один глаз: в Австралии спасли удивительного котика (фото) Удивленные свидетели также начали фотографировать рыбу-мутанта на смартфоны, пока она задыхалась без воды. Предполагается, что китаец выловил Белого амура - пресноводную рыбу. которая водится в Азии и Северной Америке. Но в итоге мужчина пожалел пойманную странную рыбу и выпустил ее обратно в реку. Видео: mahathe hasan

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