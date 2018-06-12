Китаец поймал рыбу-мутанта с головой голубя (видео)

15:30, 12 июня 2018
Спасение видов
1074 0
скриншот видео

Свой необычный улов он снял на видео, сообщает The Mirror.

Читайте такжеЧетыре ушка и один глаз: в Австралии спасли удивительного котика (фото)

Удивленные свидетели также начали фотографировать рыбу-мутанта на смартфоны, пока она задыхалась без воды.

Предполагается, что китаец выловил Белого амура - пресноводную рыбу. которая водится в Азии и Северной Америке.

Но в итоге мужчина пожалел пойманную странную рыбу и выпустил ее обратно в реку.

Видео: mahathe hasan
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#рыба