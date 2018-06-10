В Киеве прошел парад собак породы джек-рассел-терьер (фоторепортаж)

На карнавале появились целые собачьи семьи.

В Киеве на Крещатике состоялся костюмированный парад собак породы Джек Рассел терьер.

Об этом сообщает 5 канал.

Несколько десятков животных пробежались по центру столицы. Владельцы нарядили их в костюмы, иногда очень странные. На карнавале появились целые собачьи семьи. Хозяева рассказывают, что эта порода не подойдет тем, кто любит спокойно проводить свое свободное время.

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Джек рассел собаки очень активные и непоседливые, но легко поддаются дрессировке. Вставать на рассвете, чтобы выгулять своего любимца не нужно, уверяют владельцы. А чего нельзя делать - так это оставлять джек раселів долго в одиночестве. Могут дома наделать вреда.

Конечной точкой парада стала арка Дружбы Народов, возле которой был организован собачий ярмарка, конкурсы, мастер-классы и праздничный концерт.

Парад Джек-расселів сопровождали три экипажа патрульной полиции, а от Майдана Независимости до Национальной филармонии временно ограничили движение автомобилей.