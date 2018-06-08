В Индонезии орангутанг пытался остановить бульдозер, который валил деревья (видео)

К сожалению, противостоять технике животное не смогло.

В Индонезии орангутанг пытался остановить бульдозер, который валил деревья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кадры записали на индонезийском острове Калимантан еще в 2013 году. Разъяренный орангутанг встал на защиту леса, когда его уничтожали бульдозеры.

Читайте такжеВ Индонезии поднялся скандал из-за видео, на котором орангутан курит сигарету в зоопарке

К сожалению, противостоять технике животное не смогло.

Владельцы ролика говорят, что обнародовав его, хотели привлечь внимание мира к проблеме бесконтрольной вырубки лесов в Индонезии.