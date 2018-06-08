В Индонезии орангутанг пытался остановить бульдозер, который валил деревья (видео)
11:46, 08 июня 2018Спасение видов
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К сожалению, противостоять технике животное не смогло.
В Индонезии орангутан пытался остановить бульдозер, который валил деревья
В Индонезии орангутанг пытался остановить бульдозер, который валил деревья.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кадры записали на индонезийском острове Калимантан еще в 2013 году. Разъяренный орангутанг встал на защиту леса, когда его уничтожали бульдозеры.
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К сожалению, противостоять технике животное не смогло.
Владельцы ролика говорят, что обнародовав его, хотели привлечь внимание мира к проблеме бесконтрольной вырубки лесов в Индонезии.
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