В Индонезии орангутанг пытался остановить бульдозер, который валил деревья (видео)

11:46, 08 июня 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кадры записали на индонезийском острове Калимантан еще в 2013 году. Разъяренный орангутанг встал на защиту леса, когда его уничтожали бульдозеры.

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К сожалению, противостоять технике животное не смогло.

Владельцы ролика говорят, что обнародовав его, хотели привлечь внимание мира к проблеме бесконтрольной вырубки лесов в Индонезии.

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Теги: #Индонезия