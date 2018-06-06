В Житомирской области экологи спасли двух лосей, которые попали в ловушку (фото)
00:09, 06 июня 2018Спасение видов
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Животных обнаружили во время рейдовых мероприятий вблизи поселка Иршанск Хорошевского района.
Лоси провалились в каолиновую глину / фото facebook.com/dei.zt.ua
В Житомирской области экологи спасли двух лосей, которые провалились в каолиновую глину.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Житомирской области.
Так, 5 июня сотрудники инспекции совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды во время рейдовых мероприятий вблизи поселка Иршанск Хорошевского района обнаружили двух лосей, которые провалились в каолиновую глину и не смогли самостоятельно выбраться.
Экологи и активисты освободили животных / фото facebook.com/dei.zt.ua
Совместными усилиями государственные инспекторы вместе с активистами с помощью технических средств вытащили животных.
Животных отмыли от грязи и отпустили в лес / фото facebook.com/dei.zt.ua
Обессиленных животных отмыли от грязи и выпустили в лес, отмечают экологи.
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