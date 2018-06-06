В Житомирской области экологи спасли двух лосей, которые попали в ловушку (фото)

Животных обнаружили во время рейдовых мероприятий вблизи поселка Иршанск Хорошевского района.

В Житомирской области экологи спасли двух лосей, которые провалились в каолиновую глину.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

Так, 5 июня сотрудники инспекции совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды во время рейдовых мероприятий вблизи поселка Иршанск Хорошевского района обнаружили двух лосей, которые провалились в каолиновую глину и не смогли самостоятельно выбраться.

Совместными усилиями государственные инспекторы вместе с активистами с помощью технических средств вытащили животных.

Обессиленных животных отмыли от грязи и выпустили в лес, отмечают экологи.