В Житомирской области экологи спасли двух лосей, которые попали в ловушку (фото)

00:09, 06 июня 2018
Спасение видов
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Лоси провалились в каолиновую глину / фото facebook.com/dei.zt.ua

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

Так, 5 июня сотрудники инспекции совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды во время рейдовых мероприятий вблизи поселка Иршанск Хорошевского района обнаружили двух лосей, которые провалились в каолиновую глину и не смогли самостоятельно выбраться.

Экологи и активисты освободили животных / фото facebook.com/dei.zt.ua

Совместными усилиями государственные инспекторы вместе с активистами с помощью технических средств вытащили животных.

Животных отмыли от грязи и отпустили в лес / фото facebook.com/dei.zt.ua

Обессиленных животных отмыли от грязи и выпустили в лес, отмечают экологи.

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Теги: #Житомирщина#экологи#лоси