Из-за резкого потепления Киев заполонили стаи бабочек (фото, видео)

Этот вид бабочек называется сонцевик черно-рыжий.

На улицах Киева из-за благоприятной погоды появились сотни бабочек - сонцевиков черно-рыжих.

Пользователи соцсетей еще вчера массово начали выкладывать фотографии бабочек. Глава Департамента Института зоологии Национальной академии наук Украины Валерий Корнеев пояснил, что причина такого явления в резком потеплении.

"Прошлый год был для него (этого вида бабочек - УНИАН) особенно благоприятный, и взрослые бабочки прошлого года были также многочисленные. Весна в этом году была "моментальной", поэтому и бабочки, которые дожили до весны в тайниках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день. Следовательно, все гусеницы (а их было еще больше, чем в прошлом году), быстро развились за май, закукловались также почти в одно время. Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и как только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", - рассказал Корнеев.

Как сообщал УНИАН, нынешний май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет.