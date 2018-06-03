В Таиланде не смогли спасти от смерти черного дельфина, проглотившего 80 пластиковых пакетов

Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер.

На юге Таиланда скончался черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, сообщили местные власти. Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти.

Как передает Би-би-си, пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле и не позволяли ему глотать и переваривать пищу. Небольшой черный дельфин (его другие названия - кит-пилот, круглоголовый кит или гринда) был найден в понедельник в канале На-Тап.

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Экологи попытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок и установили над ним тент для защиты от палящих лучей солнца. Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер. Из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже не был способен есть.

Гринды или черные дельфины могут достигать в длину более восьми метров и весить до трех тонн. Они отличаются дружелюбным характером и живут в стаях, передвигаясь на большие расстояния.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, ежегодно в мире используют до 5 триллионов пластиковых пакетов.