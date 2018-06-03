В Таиланде не смогли спасти от смерти черного дельфина, проглотившего 80 пластиковых пакетов
На юге Таиланда скончался черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, сообщили местные власти. Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти.
Как передает Би-би-си, пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле и не позволяли ему глотать и переваривать пищу. Небольшой черный дельфин (его другие названия - кит-пилот, круглоголовый кит или гринда) был найден в понедельник в канале На-Тап.
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Экологи попытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок и установили над ним тент для защиты от палящих лучей солнца. Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер. Из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже не был способен есть.
Гринды или черные дельфины могут достигать в длину более восьми метров и весить до трех тонн. Они отличаются дружелюбным характером и живут в стаях, передвигаясь на большие расстояния.
Как сообщал УНИАН, по данным ООН, ежегодно в мире используют до 5 триллионов пластиковых пакетов.