В зоопарке Белграда родился бизон-альбинос (видео)

Малыш здоров и весит 40 килограммов.

В зоопарке Белграда родился редкий белый бизон.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Маленькую самку назвали Душанка – от слова душа. Малыш здоров и весит 40 килограммов, тогда как вес взрослого животного может достигать шести центнеров.

Индейцы Северной Америки, откуда родом эти животные, считают белых бизонов священными. Рождение такого белого бизона предвещает счастье и везение.