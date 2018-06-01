В зоопарке Белграда родился бизон-альбинос (видео)
14:53, 01 июня 2018Спасение видов
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Малыш здоров и весит 40 килограммов.
В зоопарке Белграда родился редкий белый бизон.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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Маленькую самку назвали Душанка – от слова душа. Малыш здоров и весит 40 килограммов, тогда как вес взрослого животного может достигать шести центнеров.
Индейцы Северной Америки, откуда родом эти животные, считают белых бизонов священными. Рождение такого белого бизона предвещает счастье и везение.
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