В зоопарке Белграда родился бизон-альбинос (видео)

14:53, 01 июня 2018
Спасение видов
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Маленькую самку назвали Душанка – от слова душа. Малыш здоров и весит 40 килограммов, тогда как вес взрослого животного может достигать шести центнеров.

Индейцы Северной Америки, откуда родом эти животные, считают белых бизонов священными. Рождение такого белого бизона предвещает счастье и везение.

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Теги: #зоопарк#Белград#бизон