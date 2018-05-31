В зоопарке Франкфурта публике впервые показали милую тройню азиатских львят (фото, видео)

13:20, 31 мая 2018
Спасение видов
121

В зоопарке Франкфурта на публике впервые появились малыши азиатских львов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ зоопарке британского Честера малыши сурикатов вызвали фурор среди посетителей (видео)

К этому тройняшки в основном сидели в логове мамы, но теперь понемногу исследуют свои владения. Львица Зарина родила впервые.

По словам работников зоопарка, она хорошо ухаживает за малышами и очень спокойная. Чего не скажешь про отца-льва по кличке Кумар. Через рождение потомства его временно отселили и царю зверей это не нравится.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #зоопарк#львята в зоопарке#Франкфурт