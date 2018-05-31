В зоопарке Франкфурта публике впервые показали милую тройню азиатских львят (фото, видео)

К этому тройняшки в основном сидели в логове мамы, но теперь понемногу исследуют свои владения.

В зоопарке Франкфурта на публике впервые появились малыши азиатских львов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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К этому тройняшки в основном сидели в логове мамы, но теперь понемногу исследуют свои владения. Львица Зарина родила впервые.

По словам работников зоопарка, она хорошо ухаживает за малышами и очень спокойная. Чего не скажешь про отца-льва по кличке Кумар. Через рождение потомства его временно отселили и царю зверей это не нравится.