В зоопарке Франкфурта публике впервые показали милую тройню азиатских львят (фото, видео)
13:20, 31 мая 2018Спасение видов
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К этому тройняшки в основном сидели в логове мамы, но теперь понемногу исследуют свои владения.
В зоопарке Франкфурта на публике впервые появились малыши азиатских львов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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К этому тройняшки в основном сидели в логове мамы, но теперь понемногу исследуют свои владения. Львица Зарина родила впервые.
По словам работников зоопарка, она хорошо ухаживает за малышами и очень спокойная. Чего не скажешь про отца-льва по кличке Кумар. Через рождение потомства его временно отселили и царю зверей это не нравится.
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