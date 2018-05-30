Буйвол вступился за ящерицу и атаковал львенка (видео)

Эта удивительная сцена развернулась перед туристами в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

На видео попал момент, когда буйвол по непонятным причинам решает спасти ящерицу от львов — и довольно жестоким способом.

Эта удивительная сцена развернулась перед туристами в Национальном парке Крюгера в ЮАР, пишет Daily Mail.

Видео начинается с того, что группа молодых львов ловит ящерицу во время прогулки по сухой равнине. Видно, как один из львят схватил ящерицу зубами — скорее всего, либо чтобы съесть, либо чтобы поиграть.

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И тут в кадре появляется буйвол, который внезапно нападет на львенка, держащего ящерицу, и подбрасывает его в воздух, заставляя маленького «царя зверей» выпустить свою добычу. Затем буйвол стоит над явно раненой ящерицей, по-видимому, защищая ее от прочих хищников.

Турист, снявший эти кадры, рассказал о своих впечатлениях об этой сцене сайту Latestsightings.com: «Некоторые бизоны в окрестностях заметили, что лев схватил ящерицу, и один из них напал на него, как будто знал, что ящерица нуждается в защите. Это было безумно! Я переживал и за львенка, но, к счастью, ему хватило ума понять, что надо уходить оттуда, и он убежал».

Видео: Kruger Sightings