На Львовщине из 20-метрового колодца вытащили перепуганного кота (видео)

11:09, 29 мая 2018
Спасение видов
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Как только кота вытащили, он сразу же убежал / Скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, настоящую спецоперацию устроили спасатели в Рудном неподалеку от Львова – там в 20-метровом колодце оказался кот. Как он туда попал, неизвестно, люди, которые живут рядом, услышали пронзительное мяуканье. Самостоятельно достать из колодца животное не смогли, поэтому вызвали спасателей. Один из них с помощью верхолазного снаряжения спустился в колодец, другие страховали наверху.

Как только кота вытащили, он сразу же убежал, не поблагодарив своим спасителям.

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Теги: #наркотик#Львивщина