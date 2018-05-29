Северных белых носорогов можно спасти от вымирания клонированием – генетики

Ученые из США, Чехии и Великобритании проанализировали собранный за последние 30 лет генетический материал животных.

Биологи оценили возможность спасения практически вымерших северных белых носорогов при помощи современных технологий. Ученые проанализировали ядерную ДНК животных, полученную из собранных за последние 30 лет клеток, и выяснили, что она пригодна для клонирования.

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Как сообщает N+1, результаты исследования опубликованы в журнале Genome Research. Считается, что северные белые носороги в дикой природе исчезли. После 2007 года их следов не находили, но немногочисленные представители этого вида обитали в зоопарках в США и Чехии.

В марте этого года умер последний самец данного вида. На сегодняшний день в живых осталось только две самки, поэтому никаких надежд на естественное выживание носорогов не осталось.

Тем не менее исследователи считают, что можно хотя бы попытаться воскресить северных носорогов. В зоопарке Сан-Диего, где до недавнего времени жили животные (последняя самка умерла в 2015 году) за 30 лет собрали ткани восьми неродственных особей. Исследователи получили из них 12 клеточных линий фибробластов, которые сейчас хранятся в криобанке зоопарка и которые можно было бы использовать для клонирования.

Ученые из США, Чехии и Великобритании под руководством Тейта Тансталла (Tate Tunstall) из зоопарка Сан-Диего решили сделать полногеномное секвенирование фибробластов, чтобы определить структуру популяции и оценить ее генетическое разнообразие. Генетики отсеквенировали ДНК из девяти клеточных линий, а для сравнения провели полногеномное секвенирование ДНК четырех южных белых носорогов.

В результате было установлено, что гетерозиготность северных белых носорогов (один из маркеров генетического разнообразия популяции) была даже чуть выше, чем у южных носорогов. У обоих видов генетическое разнообразие было выше, чем у других видов, находящихся под угрозой вымирания, например, сумчатых дьяволов и борнеоских орангутанов.

Также ученые проследили историю обоих подвидов носорогов. Численность белых носорогов сильно уменьшилась примерно 800 тысяч лет назад и начала восстанавливаться около 100 тысяч лет назад. Носороги разделились на подвиды сравнительно недавно, примерно 80 тысяч лет назад. Максимального эффективного размера популяция северных носорогов достигла около 40 тысяч лет назад (примерно 15 тысяч способных к размножению особей), популяция южных носорогов - примерно 50 тысяч лет назад (около 10 тысяч особей).

Как сообщал УНИАН, ученые попробуют спасти вид северных белых носорогов, которых на планете после смерти единственного самца Судана осталось только двое - его дочь Наин и внучка Пату.