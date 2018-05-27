Под Полтавой на частной территории удерживают льва (видео)

Зоозащитники возмущены условиями содержания хищника.

На территории гостинично-ресторанного комплекса под Полтавой устроили частный зоопарк. Там среди лам и медведей посетители увидели и льва.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зоозащитники возмущены: животное содержится в ненадлежащих условиях. На месте, где удерживают льва, журналистов убеждают – зверя хорошо кормят и ищут ему нового владельца.

За сотню метров от места, где удерживают льва, расположена заправка. Здесь работает Елена. Рев льва слышит постоянно. Говорит – такие звуки ей не мешают, потому что привыкла. Несмотря на близкое соседство, зверя никогда не видела.

"Ревет, но не страшно, он в загоне живет. Я думаю, он не выскочит", - рассуждает женщина.

В отеле, на сайте которого есть информация о зоопарк, говорят, звери им не принадлежат.

"Мы абсолютно непричастны. Это частная территория. Нам просто разрешили, если надо, можно просто завести и показать", - говорят в отеле.

Ежедневный харч льва - 6 кило мяса. Говорят, пытались пристроить его в зоопарки, и там отказывали.

"Его вырастили. Вскормили. Его там все любят. И мы его отдавать кому попало не будем. Нас очень обидело то, что нас обвинили, что мы очень жестоко относимся к животным", - говорят работники зоопарка Бони.

Директор столичного зоопарка Кирилл Трантин говорит, что львы неприхотливы и могут содержаться в подобных условиях, однако все же считает это неприемлемым. Возмущены и зоозащитники.