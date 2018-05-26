С 1 июня на границе Украины будут требовать новый документ для перевозки домашних животных

Согласно документу, были изменены правила по заполнению, хранению, списанию ветеринарных документов и требования к их учету, в частности, что касается определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних собак и кошек.

С 1 июня в Украине меняют правила перевозки домашних животных за пределы страны

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины.

«К сведению владельцев домашних животных (кошек, собак): изменены правила сопровождения домашних животных с ветеринарно-санитарным паспортом», — говорится в сообщении.

Так, теперь это можно будет сделать, имея ветеринарно-санитарный паспорт на домашнего питомца установленного образца.

В Госпродпотребслужбы ссылаются на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 августа 2014 года № 288, зарегистрированный в Минюсте 03.10.2014 за № 1202/25979.

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Согласно документу, были изменены правила по заполнению, хранению, списанию ветеринарных документов и требования к их учету, в частности, что касается определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних собак и кошек.

Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является:

1) клинический осмотр животного;

2) наличие соответствующих диагностических, профилактически лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).

Как отмечается, выдача ветеринарного паспорта на домашнее животное предусмотрена Законом Украины «О ветеринарной медицине».

Эту услугу предоставляют Госпродпотребслужба, органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления. Размер административной платы за предоставление документа утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2011 года № 641. Стоимость оформления документа составляет 51 грн. 29 коп.

Сейчас Госпродпотребслужба принимает меры по прекращению выдачи ветеринарно-санитарных паспортов для домашних животных неустановленной формы.

Кроме того, уточняется, что право предоставления такой госуслуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины — государственные больницы ветеринарной медицины района, города, области.