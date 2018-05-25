На Волыни после опрыскивания рапса химикатами погибло 400 пчелиных семей

Полиция начала расследование по статье о нарушении санитарных правил.

На Волыни вблизи села Березовка и Новый двор зафиксировали массовый мор пчел. Накануне на полях в этом районе проводилось опрыскивание культуры рапса.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области, всего погибло около 400 семей пчел.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 326 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушения санитарных правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в конце марта в Аргентине на берег выбросилось 68 дельфинов.