В МВД обещают активизировать противодействие жестокому обращению с животными

В МВД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия жестокому обращению с животными.

В Министерстве внутренних дел Украины планируют активизировать работу по противодействию жестокому обращению с животными.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, МВД и общественный союз «Всемирный открытый фонд реабилитации и реинтродукции животных» подписали меморандум о сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук и меценат, основатель социально-гуманитарного комплекса «Фельдман Экопарк» Александр Фельдман.

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В частности, в рамках меморандума стороны активизируют работу по вопросам, касающимся противодействия жестокому обращению с животными и использованию служебных собак для обеспечения безопасности и правопорядка.

«Наше сотрудничество является чрезвычайно важным, ведь ежедневно происходят различные проявления жестокого обращения с животными. Мировые практики доказывают, что вопрос их защиты является актуальным и насущным. Сейчас ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена в большинстве цивилизованных стран мира, в числе которых есть и Украина», - сказала Ковальчук.

При этом, говорится, что такое взаимодействие позволит внедрить программу реабилитации животных путем дальнейшего их привлечения к работе во внутренних органах системы МВД, организовать совместную работу по спасению животных. Меморандум также предусматривает возможность привлечения общественного союза и «Фельдман Экопарк» в подготовке специальных животных, для осуществления гуманитарного разминирования на временно оккупированных территориях Украины.

В МВД напомнили, что с 4 августа 2017 года в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.