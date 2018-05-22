Неласковый прием: схватка кенийских львов попала на видео

10:55, 22 мая 2018
Спасение видов
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Львы защищали свою территорию от чужих львов \ скриншот

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Как говорится в комментарии к видео, хищники Черу и Сэм защищали свою территорию от вторжения чужого львиного прайда. На записи видно, как Черу вступает в схватку с несколькими представителями стаи. К ним тут же подбегают еще несколько хищников.

Отогнав непрошеных гостей, хозяева территории немного отдохнули, однако спустя несколько секунд решили отправиться вдогонку за стаей.

Пользователи YouTube оценили старания Черу и Сэма защитить свой "дом", оставляя шутливые комментарии под видео.

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Теги: #Кения#львы