Неласковый прием: схватка кенийских львов попала на видео
10:55, 22 мая 2018Спасение видов
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Хищники по кличкам Черу и Сэм защищали свою территорию от вторжения чужого львиного прайда.
Львы защищали свою территорию от чужих львов \ скриншот
Посетители национального парка Найроби в Кении сняли на видео схватку нескольких львов.
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Как говорится в комментарии к видео, хищники Черу и Сэм защищали свою территорию от вторжения чужого львиного прайда. На записи видно, как Черу вступает в схватку с несколькими представителями стаи. К ним тут же подбегают еще несколько хищников.
Отогнав непрошеных гостей, хозяева территории немного отдохнули, однако спустя несколько секунд решили отправиться вдогонку за стаей.
Пользователи YouTube оценили старания Черу и Сэма защитить свой "дом", оставляя шутливые комментарии под видео.
Бой львов за территорию
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