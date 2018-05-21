Жителей Киевской области предупредили об активизации змей

Горожан просят быть осторожными с пресмыкающимися и при этом не наносить им вреда.

В лесах Киевской области из-за теплой и сухой погоды проснулись змеи – как безопасные ужи, так и ядовитые гадюки. Горожан просят быть осторожными с пресмыкающимися и при этом не наносить им вреда, поскольку змеи являются неотъемлемой частью экосистемы.

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"Чтобы избежать опасности во время пребывания в лесу или степи, следует соблюдать элементарные меры предосторожности, а именно – быть бдительными, носить закрытую обувь, собирая грибы или ягоды, отворачивать высокую траву или кустарники палкой", - отметили специалисты предприятия "Київоблагроліс".

Киевлянам также напомнили, что ядовитая лесная или обыкновенная гадюка распространена на Полесье и в лесостепной полосе, чаще всего поселяется в лиственных и смешанных лесах, на болотах, среди зарослей; любит влажные места, хотя довольно часто встречается и в сухих.

Как сообщал УНИАН, недавно на Закарпатье убили огромную змею.