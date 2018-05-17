В зоопарке британского Честера малыши сурикатов вызвали фурор среди посетителей (видео)
19:40, 17 мая 2018Спасение видов
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Четверо игривых малышей сурикатов, которые родились в зоопарке Честера, покоряют сердца смотрителей и посетителей.
Малыши сразу покорили сердца сотрудников и посетителей \ taronga.org.au
На днях четверо зверят впервые вышли из своей берлоги. И сразу покорили сердца сотрудников и посетителей.
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В перерывах между питанием малыши играют, обнимаются, исследуют вольер и учатся стоять на задних лапах - как совсем взрослые звери, говорится в сюжете ТСН.
Смотрители еще не знают пола малышей, поэтому имена еще не выбрали.
В зоопарке британского города Честер не могут нарадоваться малышами сурикатов
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