Экологи заявили о приближении катастрофы из-за нашествия жуков-короедов в Украине (видео)

18:57, 16 мая 2018
Спасение видов
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Украинские хвойные леса буквально усеянные желто-рыжими участками \ фото: УНИАН

Естественное биологическое оружие уничтожает сосновые леса Украины. Масштабы просто поражают, за последние годы эти жуки загубили сотни тысяч гектаров леса.

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Паразиты поселяются под корой сосны и «тянут» из нее соки и дерево просто усыхает. Все из-за глобального потепления, отмечают энтомологи, говорится в сюжете ТСН.

Украинские хвойные леса буквально усеянные желто-рыжими участками. Они разной формы и площади – деревья там словно кто-то поджарил. Среди сосен зеленых есть целые острова сосен обнаженных и засушенных. Больше всего пострадали леса Волыни и Житомирщины. Атака короедов такая безудержная, что поспеть с пешей ревизией просто нереально. В Хмельницком лесхозе мертвых сосен уже тысячи гектаров.

«Это можно назвать массовым поражением. Темпы роста этого вредителя, они не наблюдаются неделями или месяцами, ситуация меняется ежедневно», - говорит инженер лесного хозяйства ГП «Славутский лесхоз» Александр Веремий.

Нынешняя жаркая весна лишила лесников покоя. Они просто ошарашены натиском  короедов, особенно темпами их размножения.

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