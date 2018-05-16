Браконьеры за последние 10 лет вывезли из Украины диких птиц на $2,5 миллиона

Только за 2017 год из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Ливан и Оман вывезли более 20 тыс. щеглов.

Браконьеры из арабских стран за последние 10 лет вывезли из Украины около полмиллиона диких певчих птиц – щеглов, синиц, чечеток, снегирей и чижей - на общую сумму $2,5 млн.

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Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы Государственной экологической инспекции Виктор Канцурак.

«По нашим данным, формирование действует в Украине около 10 лет. За это время было вывезено из Украины самолетами около полмиллиона диких певчих птиц. Но во время отлова и транспортировки гибнут десятки, то есть, на самом деле в Украине за 10 лет было уничтожено несколько миллионов диких певчих птиц. Если брать подсчет только по вывезенным, то Украине был нанесен ущерб в $2,5 млн. Только за 2017 год с аэропорта Жуляны в Ливан и Оман было вывезено 20 партиями 20,69 тыс. щеглов», - сказал Канцурак.

По его словам, птиц вывозили в такие арабские страны, как Ливан, Оман, Катар, Иорданию, Кувейт, Ливию, Объединенные Арабские Эмираты.

Заместитель главы Государственной экологической инспекции сообщил, что группировка существует в Украине около 10 лет. По его словам, во главе группировки стоят арабы, которые платят украинским птицеловам по 50 грн за птицу, а в арабских странах их продают по $30-50 и более. Канцурак рассказал, что птиц ловят стаями с помощью специальных сеток, которые закупают в Китае. Эти сетки, по его словам, в Украине запрещены.

Канцурак отметил, что вывоз диких птиц из Украины – нарушение и украинского, и международного законодательства, поскольку для ловли и вывоза диких животных из Украину нужно получить разрешение.

«Если я хочу вывезти из Украины щегла, во-первых, мне нужно его сначала поймать. Для этого я должен получить в Министерстве экологии разрешение. Есть постановление Кабмина от 25 января 1996 года №123 «Об утверждении Временного порядка взимания платы за специальное использование диких животных». Здесь говорится, сколько и какое животное стоит. Например, синичка или щегол стоит 6 долл. Я плачу эту сумму, и получаю разрешение. Это разрешение показывает, что я это животное официально приобрел. Потом мне нужно получить международный ветеринарный паспорт о том, что животное ничем не болеет», - рассказал Канцурак.

При этом он подчеркнул, что Министерство экологии, которое официально должно выдавать разрешение на вывоз птиц, ни разу за 10 лет таких разрешений не выдавало, о чем было сказано на совещании в министерстве.

По словам Канцурака, фитосанитарная служба не проверяет наличие такого разрешения у людей, которые приносят диких птиц с целью получения документов на вывоз.

Замглавы Государственной экологической инспекции отметил, что среди птиц, которых вывозят из Украины, есть такие виды, как щегол, чечетка, чиж, синица. Эти виды, подчеркнул он, запрещено отлавливать согласно ст. 6 Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, подписанной в 1979 году, которую Украина ратифицировала в 1996 году.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство экологии и природных ресурсов в 4 раза увеличили штрафы за браконьерство по всем видам животных. По данным Минагропрода, взыскание за незаконную охоту на лося увеличилось до 80 тыс. грн с 20 тыс. грн, оленя европейского - до 60 тыс. грн с 15 тыс. грн, лань - до 40 тыс. грн с 10 тыс. грн, косулю и муфлона - до 32 тыс. грн с 8 тыс. грн, на бобра - до 10 тыс. грн с 2,6 тыс. грн, зайца-русака – до 8 тыс. грн с 500 грн, сурка, куницу – до 6 тыс. грн с 1,5 тыс. грн, лебедя – до 4 тыс. грн с 1 тыс. грн, пеганку, гусей, кекликов, серых куропаток, фазанов - до 2 тыс. грн с 500 грн.