В пражском зоопарке посетителям впервые показали малыша африканского трубкозуба (видео)

На свет оно появилось три недели назад.

В пражском зоопарке посетителям впервые показали малыша африканского трубкозуба.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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На свет оно появилось три недели назад. Пока наблюдать за ним можно через небольшое окошко два часа утром и два вечером.

Маму и детеныша пока держат в разных клетках, чтобы та случайно не раздавила своего малыша.