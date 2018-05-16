В пражском зоопарке посетителям впервые показали малыша африканского трубкозуба (видео)
12:04, 16 мая 2018Спасение видов
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На свет оно появилось три недели назад.
В пражском зоопарке посетителям впервые показали малыша африканского трубкозуба.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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На свет оно появилось три недели назад. Пока наблюдать за ним можно через небольшое окошко два часа утром и два вечером.
Маму и детеныша пока держат в разных клетках, чтобы та случайно не раздавила своего малыша.
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