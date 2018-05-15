Недавно открытый вид сумчатых мышей может исчезнуть из-за чрезмерного секса

Эти виды мышей отличаются своей необычной стратегией размножения, известной как суицидальное спаривание.

Два вида сумчатых мышей, открытые в 2013 году, могуд скоро вымереть из-за чрезмерной половой активности. Из-за этого чорнохвостые-сумеречные и серебряные сумчатые мыши были занесены в список вымирающих видов.

Как сообщает Live Science, данные виды мышей отличаются своей необычной стратегией розмнозження, известной как суицидальные спаривания.

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Достигая половой зрелости организм самцов этого вида перестает вырабатывать сперму. Поэтому самцам за короткий период нужно оплодотворить как можно больше самок.

Брачный период у этих сумчатых мышей длится несколько недель. Половой акт у животных может продолжаться до 14 часов и часто заканчивается смертью от переутомления, судорог или полиорганной недостаточности. Это приводит к ежегодному массовому вымиранию самцов этого вида.

"Пока никакие официальные планы относительно восстановления вида не были определены, чтобы помочь крошечным сумчатым или по сохранению их мест обитания, находящихся под угрозой. Однако, внесение их в официальный список исчезающих видов будет способствовать повышению осведомленности о бедственном положении вида, и может заложить важную основу для будущих усилий, чтобы узаконить их защиту", - сказал один из исследователей, которые открыли вид, Эндрю Бейкер.

Как сообщал УНИАН, в США длинноносую летучую мышь исключили из числа вымирающих видов.