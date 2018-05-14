Украинские боевые дельфины погибли в оккупированном Крыму

Дельфины контактировали со своими тренерами через специальные свистки. Россияне получили эти свистки, но дрессированные животные отказались взаимодействовать с новыми тренерами.

Постпред президента Украины Петра Порошенко в автономной республике Крым Борис Бабин заявил, что боевые дельфины, которые принадлежали военно-морским силам Украины, после аннексии полуострова погибли, отказываясь выполнять приказы оккупантов.

Об этом пишет "Обозреватель".

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По словам Бабина, "дрессированные ВМС в Севастополе дельфины контактировали со своими тренерами через специальные свистки. Россияне получили эти свистки и все остальное специальное имущество соответствующей воинской части, но дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но отказались от пищи и спустя какое-то время погибли".

"Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины", - подчеркнул постпред президента.

Он также рассказал о том, что по состоянию на 2018 год Военно-морскими Силами ВСУ не введется никакая практическая или научно-исследовательская работа по использованию морских млекопитающих. "Военные части, которые занимались этим, вышли из оккупированного Крыма без имущества и животных", - уточнил Бабин.

Как сообщал УНИАН, ранее возле села Рыбачье, что под Мариуполем, на берегу Азовского моря нашли мертвых дельфинов.